Maroni | Ora un nuovo segretario Salvini sì o no? Di' la tua

(Di martedì 27 settembre 2022) "La vittoria netta svanisce quella che per il Centrodestra era l'unica paura e per il centro sinistra l'unica speranza: non ci saranno incertezze in Parlamento. Meloni potrà contare su una maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato". Segui su affaritaliani.it

SkyTG24 : Dopo il crollo della Lega alle urne, arriva l'affondo di Roberto #Maroni nei confronti di Matteo #Salvini: 'È ora d… - ilfoglio_it : Salvini? È ora di un nuovo leader per la Lega, dice Roberto Maroni. Ecco Barbari Foglianti, la sua rubrica sul Fogl… - SkyTG24 : Flop Lega, Maroni contro Salvini: è ora di un nuovo segretario - CavallottiMarco : RT @ultimora_pol: #elezioniPolitiche2022 Roberto #Maroni: '#Salvini? È ora di un nuovo leader per la #Lega' @ultimora_pol - Dorian221190 : RT @Gianfra67457989: Maroni su Salvini:'È l'ora di un nuovo leader'. Anche la Lega s'è rotta i maroni -

ROMA " "si parla di un congresso straordinario della Lega. Ci vuole. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma per adesso non faccio nomi". Così l'ex leader della Lega Roberto, nella sua ...Convocato nel pomeriggio il Consiglio Federale della Lega sull'esito del voto "E'di un nuovo leader", afferma l' ex segretario Roberto. Sul ridimensionamento elettorale del partito aveva ...“E ora si parla di un congresso straordinario della Lega. Ci vuole. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma, per adesso, non faccio nomi”. Lo scrive l’ex segretario della Lega ed ex governato ...L’ex segretario federale del Carroccio, ex ministro degli Interni “dimissiona” Salvini con uno scritto nella sua rubrica sul Foglio ...