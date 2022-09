Maroni lo dice a voce alta: “Nella Lega è ora di un nuovo leader” (Di martedì 27 settembre 2022) Non è servita la tattica dell’opossum che ieri Matteo Salvini ha ampiamente messo in pratica durante la conferenza stampa post voto. Oggi il primo ad affondare il coltello è Roberto Maroni che già parla di un nuovo segretario in un intervento su Il Foglio Fare finta di niente insomma non è bastato: nonostante Salvini abbia annunciato che ci saranno congressi Nella Lega a vari livelli non ha assolutamente messo in ipotesi, come ha fatto invece Enrico Letta, un suo passo indietro. Anzi si è detto carico più che mai. Appena 24 ore dopo però è arrivata la prima reazione pubblica di peso, quella di Maroni per l’appunto, sul quotidiano diretto da Cerasa. L’ex ministro degli Interni ha poi rilanciato le sue dichiarazioni anche su Twitter, con parole se possibile ancora più nette: SALVINI? È ORA DI UN ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Non è servita la tattica dell’opossum che ieri Matteo Salvini ha ampiamente messo in pratica durante la conferenza stampa post voto. Oggi il primo ad affondare il coltello è Robertoche già parla di unsegretario in un intervento su Il Foglio Fare finta di niente insomma non è bastato: nonostante Salvini abbia annunciato che ci saranno congressia vari livelli non ha assolutamente messo in ipotesi, come ha fatto invece Enrico Letta, un suo passo indietro. Anzi si è detto carico più che mai. Appena 24 ore dopo però è arrivata la prima reazione pubblica di peso, quella diper l’appunto, sul quotidiano diretto da Cerasa. L’ex ministro degli Interni ha poi rilanciato le sue dichiarazioni anche su Twitter, con parole se possibile ancora più nette: SALVINI? È ORA DI UN ...

borghi_claudio : Oggi per esempio è interessante sapere se quel Roberto Maroni che dice che Salvini se ne deve andare sia lo stesso… - ilfoglio_it : Salvini? È ora di un nuovo leader per la Lega, dice Roberto Maroni. Ecco Barbari Foglianti, la sua rubrica sul Fogl… - MinMax28547299 : RT @borghi_claudio: Oggi per esempio è interessante sapere se quel Roberto Maroni che dice che Salvini se ne deve andare sia lo stesso Robe… - mimmamax : RT @borghi_claudio: Oggi per esempio è interessante sapere se quel Roberto Maroni che dice che Salvini se ne deve andare sia lo stesso Robe… - gdisacco1 : RT @borghi_claudio: Oggi per esempio è interessante sapere se quel Roberto Maroni che dice che Salvini se ne deve andare sia lo stesso Robe… -