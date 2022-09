Marco Bellavia e Pamela Prati si nascondono dalle telecamere | cosa si sono confessati

Leggi su biccy

(Di martedì 27 settembre 2022) Prima qualche complimento e poi un vero corteggiamento, ormainon nasconde più il suo interesse nei confronti di. Ieri notte dopo la puntata del Grande Fratello Vip il conduttore ha preso la coinquilina da parte e i due siinfrattati in un angolo del giardino coperto non inquadratoha sentitomentre diceva di non piacersi nelle clip viste in puntata e quindi ha cercato di tirarle su il morale: “Mi piaci tanto. Sai che così sei davvero bellissima? Te lo giuro! Tu truccata troppo? Ma che te frega, ma tu sei bella così. Ma chi se ne frega, tu sei così come vuoi essere. Tu sei bella così. Però non devi crearti la maschera perché c’hai paura. Devi ...