Marco Bellavia e Pamela Prati si appartano al GF Vip: ecco cosa si sono detti mentre non venivano ripresi (Di martedì 27 settembre 2022) Marco Bellavia e Pamela Prati hanno portato il trono over di Uomini e Donne nella Casa del Grande Fratello Vip, facendo impazzire gli estimatori del reality show che hanno fatto nascere anche l’hashtag di coppia: #BelPrati. Marco Bellavia e Pamela Prati si appartano al GF Vip: ecco cosa si sono detti Ieri sera, nel corso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 27 settembre 2022)hanno portato il trono over di Uomini e Donne nella Casa del Grande Fratello Vip, facendo impazzire gli estimatori del reality show che hanno fatto nascere anche l’hashtag di coppia: #Belsial GF Vip:siIeri sera, nel corso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Marco Bellavia e Pamela Prati si appartano al GF Vip: ecco cosa si sono detti mentre non venivano ripresi… - MirriMirriM : Chi farà sbroccare male Daniele Dal Moro? E perché proprio Marco Bellavia? #gfvip - AmbraPellico : Come si è ridotto Marco Bellavia a corteggiare la Prati. #gfvip - Sonolagia : RT @anna_ursula: Salvo Marco Bellavia così gli uomini tornano al loro posto. E poi ha nominato Daniele Del Moro, il comodino per eccellenza… - tramontidipinti : RT @ditonellapianta: MARCO BELLAVIA CHE RISPONDEEEEEEE PER DIFENDERE SUA MOGLIE SKWKDKWJSJWNEJ #GFVIP -