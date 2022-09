“Marcianisano Doc” | sabato nuova presentazione del libro di Alessandro Tartaglione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiMarcianise (Ce) –1 Ottobre 2022, alle ore 18.00, in Piazza Umberto I, si terrà ladeldiDoc” edito da Wood & Stein. Dopo il partecipato evento dello scorso 11 giugno, e dopo il grande successo di vendite del volume, in Italia ed all’estero, l’autore sarà ospite dell’Associazione Polizia di Stato sezione di Marcianise. Introdurrà la serata Giuseppe Santillo (Anps Marcianise). Partecipano all’evento Luciano Restivo (autore della prefazione al) e Gepy Scognamiglio (attore). Modera il dibattito Flavia Trombetta (giornalista). Al termine del dibattito l’autore sarà disponibile per il firmacopie. A 12 anni dal suo primo ...