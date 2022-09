Marcell Jacobs: “Sono al fianco delle donne dell’Iran” (Di martedì 27 settembre 2022) Il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 Marcell Jacobs prende posizione sui social sulla vicenda di Mahsa Amini, la ragazza 22enne uccisa per aver indossato il velo in modo errato. “Oggi siamo al fianco di tutte le donne e degli uomini che stanno protestando per la loro liberta’ #I stand withthewomenofiran”, ha scritto su Facebook l’olimpionico di Tokyo in solidarietà con le manifestazioni di protesta che si stanno svolgendo in Iran. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100prende posizione sui social sulla vicenda di Mahsa Amini, la ragazza 22enne uccisa per aver indossato il velo in modo errato. “Oggi siamo aldi tutte lee degli uomini che stanno protestando per la loro liberta’ #I stand withthewomenofiran”, ha scritto su Facebook l’olimpionico di Tokyo in solidarietà con le manifestazioni di protesta che si stanno svolgendo in Iran. SportFace.

