Manovra, il nuovo governo a caccia di 35-40 miliardi per pensioni, cuneo fiscale e bonus Flat tax e reddito, ecco cosa farà Meloni (Di martedì 27 settembre 2022) Corsa contro il tempo per approvare le misure entro il 31 dicembre, col rischio di un nuovo scostamento di bilancio. Solo l’indicizzazione delle pensioni vale 22 miliardi Leggi su corriere (Di martedì 27 settembre 2022) Corsa contro il tempo per approvare le misure entro il 31 dicembre, col rischio di unscostamento di bilancio. Solo l’indicizzazione dellevale 22

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il nuovo governo italiano si trova davanti a 'scelte difficili' nell'ambito della recessione europe… - LaVeritaWeb : Guido Crosetto pone un tema cruciale: la manovra da scrivere con Draghi. Al nuovo governo, proprio per non cedere s… - FabioSavelli : Manovra, il nuovo governo e la caccia a 35-40 miliardi per pensioni, cuneo fiscale e bonus ?@Corriere? - fabius10scudi : RT @Luca_Fantuzzi: Riapre la stagione venatoria, caro @rubino7004. - JKR_rld : RT @Luca_Fantuzzi: Riapre la stagione venatoria, caro @rubino7004. -