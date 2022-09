Måneskin, il video al Global Citizen Festival, il nuovo singolo è The Loneliest (Di martedì 27 settembre 2022) I Måneskin si sono esibiti con cinque brani al Global Citizen Festival del 2022 a New York, in arrivo il nuovo singolo The Loneliest Sabato 24 settembre i Måneskin si sono esibiti con cinque brani al Global Citizen Festival del 2022 a New York. La band è salita sul palco poco prima degli headliner Metallica. Altri artisti hanno partecipato all’evento tra cui Charlie Puth, i Jonas Brothers, Mariah Carey, Mickey Guyton e Rosalía e la campagna del Festival si è conclusa con oltre 2,4 miliardi di dollari raccolti per contrastare la povertà estrema. La scorsa settimana i Måneskin hanno annunciato il nuovo attesissimo singolo The ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 27 settembre 2022) Isi sono esibiti con cinque brani aldel 2022 a New York, in arrivo ilTheSabato 24 settembre isi sono esibiti con cinque brani aldel 2022 a New York. La band è salita sul palco poco prima degli headliner Metallica. Altri artisti hanno partecipato all’evento tra cui Charlie Puth, i Jonas Brothers, Mariah Carey, Mickey Guyton e Rosalía e la campagna delsi è conclusa con oltre 2,4 miliardi di dollari raccolti per contrastare la povertà estrema. La scorsa settimana ihanno annunciato ilattesissimoThe ...

