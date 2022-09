Maltempo in Sicilia, tromba marina al largo di Punta Raisi vicino l’aeroporto (Di martedì 27 settembre 2022) Una nuova tromba marina si è sviluppata questa mattina al largo di Punta Raisi, vicino l’aeroporto. Vista l’imprevedibilità di questi fenomeni atmosferici, chi ha assistito alla scena ha avuto un po’ di paura, anche se poi è andata ad esaurirsi. L’ondata di Maltempo che in queste ore sta colpendo le coste della Sicilia, tende a far nascere questi “mini tornado” marini. Di trombe marine al largo della Sicilia ormai se ne vedono da decenni e sono il frutto del cambiamento climatico. Una tromba marina è un fenomeno atmosferico che si sviluppa o si muove su uno specchio d’acqua. Il fenomeno si genera in presenza di un cumulo con forti correnti ascensionali, è il caso di ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 27 settembre 2022) Una nuovasi è sviluppata questa mattina aldi. Vista l’imprevedibilità di questi fenomeni atmosferici, chi ha assistito alla scena ha avuto un po’ di paura, anche se poi è andata ad esaurirsi. L’ondata diche in queste ore sta colpendo le coste della, tende a far nascere questi “mini tornado” marini. Di trombe marine aldellaormai se ne vedono da decenni e sono il frutto del cambiamento climatico. Unaè un fenomeno atmosferico che si sviluppa o si muove su uno specchio d’acqua. Il fenomeno si genera in presenza di un cumulo con forti correnti ascensionali, è il caso di ...

