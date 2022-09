tempoweb : Il ct italiano di #Malta Devis Mangia sollevato temporaneamente dall'incarico per 'violazione delle politiche'… - Coloriousparte6 : RT @cmdotcom: #Malta, la nazionale sospende #Mangia: 'E' accusato di molestie sessuali' - cmdotcom : #Malta, la nazionale sospende #Mangia: 'E' accusato di molestie sessuali' - sportli26181512 : #Governance #Notizie Accuse di molestie, Mangia sospeso dalla Nazionale maltese: «La Federcalcio di Malta comunica… - CalcioFinanza : Accuse di molestie sessuali, Devis #Mangia temporaneamente sollevato dall'incarico di tecnico della Nazionale a… -

La Federazione maltese non farà ulteriori commenti finché la vicenda non verrà chiarita e, nel frattempo, ha affidato la guida dellamaltese, per la partita contro Israele, al vice Davide ...... Devis Mangia Devis Mangia ct dellaè stato temporaneamente sollevato dall'incarico a 'seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle sue politiche'. Il comunicato ...L’allenatore Devis Mangia è stato escluso da Ct di Malta. La carriera del tecnico è stata lunghissima, partito dal basso è riuscito a raggiungere buoni livelli fino ad arrivare ad allenare squadre del ...Sollevato temporaneamente dall’incarico di ct di Malta dalla Federazione a «seguito di una segnalazione ... di «molestie sessuali» nei confronti di un calciatore della Nazionale. È quanto riporta il ...