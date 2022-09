Malore al “GF Vip”, Cristina Quaranta sviene in diretta. Le sue condizioni (Di martedì 27 settembre 2022) Momenti di panico nella Casa del Grande Fratello Vip 7 per un improvviso Malore che ha colpito Cristina Quaranta. La concorrente è infatti svenuta ed è stata trovata a terra nei pressi della zona bagno, con alcune coinquiline che hanno subito dato l’allarme implorando l’aiuto della produzione. Al momento non sono note le sue condizioni di salute, ma il video di quei concitati istanti è subito circolato in Rete e ha preoccupato e non poco i telespettatori. Cristina Quaranta, improvviso Malore al GF Vip 7 Un tranquillo pomeriggio nella Casa del Grande Fratello Vip 7 improvvisamente interrotto da momenti di panico. Ad allarmare i concorrenti del reality è stata infatti Cristina Quaranta, colpita da Malore e trovata ... Leggi su dilei (Di martedì 27 settembre 2022) Momenti di panico nella Casa del Grande Fratello Vip 7 per un improvvisoche ha colpito. La concorrente è infatti svenuta ed è stata trovata a terra nei pressi della zona bagno, con alcune coinquiline che hanno subito dato l’allarme implorando l’aiuto della produzione. Al momento non sono note le suedi salute, ma il video di quei concitati istanti è subito circolato in Rete e ha preoccupato e non poco i telespettatori., improvvisoal GF Vip 7 Un tranquillo pomeriggio nella Casa del Grande Fratello Vip 7 improvvisamente interrotto da momenti di panico. Ad allarmare i concorrenti del reality è stata infatti, colpita dae trovata ...

