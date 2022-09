M5S: Grillo rilancia settimana lavorativa di 4 giorni, 'toccasana, riprendiamoci vita' (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "La settimana lavorativa di quattro giorni è un toccasana per i lavoratori, le aziende, la società e può anche essere una via per affrontare il cambiamento climatico. Ecco perché è così importante riprenderci la nostra vita!". Lo scrive su Twitter Beppe Grillo, rilanciando un post pubblicato sul suo blog firmato da Juliet Schor, docente di sociologia all'università di Boston. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Ladi quattroè unper i lavoratori, le aziende, la società e può anche essere una via per affrontare il cambiamento climatico. Ecco perché è così importante riprenderci la nostra!". Lo scrive su Twitter Beppendo un post pubblicato sul suo blog firmato da Juliet Schor, docente di sociologia all'università di Boston.

