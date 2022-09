Lutto nel Casertano, non lo vedono arrivare a lavoro: i colleghi lo trovano morto nel letto (Di martedì 27 settembre 2022) E’ stato stroncato da un malore improvviso all’età di 51 anni Pasquale Merola, maresciallo della Marina militare impiegato alla capitaneria di Porto di Gioia Tauro. L’uomo era originario di Curti (Caserta). Lascia una moglie e una figlia di 11 anni. Stroncato da un malore, maresciallo muore a 51 anni Sono stati i colleghi ad allarmarsi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 27 settembre 2022) E’ stato stroncato da un malore improvviso all’età di 51 anni Pasquale Merola, maresciallo della Marina militare impiegato alla capitaneria di Porto di Gioia Tauro. L’uomo era originario di Curti (Caserta). Lascia una moglie e una figlia di 11 anni. Stroncato da un malore, maresciallo muore a 51 anni Sono stati iad allarmarsi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

