Lutto in casa Inter: è morto Giancarlo Beltrami, direttore sportivo nerazzurro per 16 anni (Di martedì 27 settembre 2022) E’ un giorno di Lutto per il mondo del calcio, soprattutto in casa Inter: è morto l’ex direttore sportivo Giancarlo Beltrami, aveva 85 anni. E’ stato legato al mondo nerazzurro per ben 16 anni, dal 1977 al 1993, con 6 trofei conquistati. Nato a Milano il il 28 aprile 1937, è stato anche un calciatore nel ruolo di mediano. La prima breve parentesi della carriera è stata con la maglia del Milan, poi le esperienze con Verona, Bolzano, Cosenza, Livorno, Varese e Monza. Nel ruolo di direttore sportivo Beltrami ha vissuto le presidenze nerazzurre di Ivanoe Fraizzoli ed Ernesto Pellegrini. E’ riuscito a togliersi tante soddisfazioni con le vittorie di due ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 settembre 2022) E’ un giorno diper il mondo del calcio, soprattutto in: èl’ex, aveva 85. E’ stato legato al mondoper ben 16, dal 1977 al 1993, con 6 trofei conquistati. Nato a Milano il il 28 aprile 1937, è stato anche un calciatore nel ruolo di mediano. La prima breve parentesi della carriera è stata con la maglia del Milan, poi le esperienze con Verona, Bolzano, Cosenza, Livorno, Varese e Monza. Nel ruolo diha vissuto le presidenze nerazzurre di Ivanoe Fraizzoli ed Ernesto Pellegrini. E’ riuscito a togliersi tante soddisfazioni con le vittorie di due ...

