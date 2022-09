Lupin III e la sua cricca al centro di un nuovo spot targato McDonald' s Japan

Leggi su movieplayer

(Di martedì 27 settembre 2022)'sinveste su una nuova funzionalità, trovando nel celebre ladroIII una mascotte d'eccezione. La nuova funzione "Drive-Thru Mobile Order" sull'app ufficiale di's, è arrivata anche in Giappone questo dal 27 settembre, ed è stata presentata attraverso unodedicato al cuitroviamoIII e tutta la sua solita. Che cosa comporta questa nuova funzione? Semplice, i clienti giapponesi della nota catena di fast food avranno la possibilità di selezionare dal proprio telefono, e in totale comodità, i propri ordini prima ancora di mettersi in fila con la macchina, per poi pagare dall'applicazione limitandosi semplicemente a passare per ritirare. Come scritto anche sopra, il protagonista di...