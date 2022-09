L’ultimo scoop dei giornali di sinistra sulla Meloni: è tirchia e non dà la mancia alla sua estetista (Di martedì 27 settembre 2022) Nel tentativo di regalare ai proprio elettori qualche dettaglio sfizioso sul “demone” che ha vinto le elezioni, gli inviati di Repubblica penetrano nelle segrete stanze del centro estetico frequentato da Giorgia Meloni a Mostacciano e rubano un’indiscrezione sulla tirchieria della leader di FdI, elemento di valutazione consegnato ai mercati internazionali nelle settimane che precedono il varo della legge di Bilancio. Giorgia Meloni, l’estetista che la vota e la mancia non data Ecco la testimonianza autentica dell’estetista della futura premier: “Giorgia è venuta qui la settimana scorsa a fare la manicure. Stavolta ha scelto lo smalto rosso. Viene da noi da un anno, la prima volta l’ha portata la sorella Arianna e poi è diventata nostra, affezionata cliente. È sempre gentile e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 settembre 2022) Nel tentativo di regalare ai proprio elettori qualche dettaglio sfizioso sul “demone” che ha vinto le elezioni, gli inviati di Repubblica penetrano nelle segrete stanze del centro estetico frequentato da Giorgiaa Mostacciano e rubano un’indiscrezionetirchieria della leader di FdI, elemento di valutazione consegnato ai mercati internazionali nelle settimane che precedono il varo della legge di Bilancio. Giorgia, l’che la vota e lanon data Ecco la testimonianza autentica dell’della futura premier: “Giorgia è venuta qui la settimana scorsa a fare la manicure. Stavolta ha scelto lo smalto rosso. Viene da noi da un anno, la prima volta l’ha portata la sorella Arianna e poi è diventata nostra, affezionata cliente. È sempre gentile e ...

Mcclane272 : @NicolaPelleg89 @DAVIDPARENZO @mariogiordano5 @LaZanzaraR24 Si come no. L ultimo scoop di Parenzo è su come elimina… - Paola222006421 : RT @LeonardoArsen: @meb Ahhh finalmente, lo scoop lo tenevi in serbo per l'ultimo giorno. La prendo come una confessione sulla vostra inut… - LeonardoArsen : @meb Ahhh finalmente, lo scoop lo tenevi in serbo per l'ultimo giorno. La prendo come una confessione sulla vostra inutilità ?? - IsaeChia : #GfVip 7, una Vippona all’ultimo ha rinunciato a far parte del cast? L’indiscrezione Lo scoop rivelato da Deianir… -