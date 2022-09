L’ultimo giorno di voto per i referendum nei territori occupati dell’Ucraina: Putin annuncia l’annessione già venerdì? (Di martedì 27 settembre 2022) È arrivato L’ultimo giorno di votazioni nei territori dell’Ucraina parzialmente occupati dai russi. Dallo scorso venerdì 23 settembre, i residenti di Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia stanno esprimendo la loro volontà, o meno, di entrare a far parte della Federazione russa. O almeno così sostengono i media di Mosca, i quali hanno già annunciato tra domenica e lunedì la validità di questi referendum. Una dichiarazione fatta ancora prima che le persone terminassero di votare, in quanto l’affluenza avrebbe già superato ampiamente il 50%. La proclamazione dell’annessione dei territori occupati potrebbe arrivare già venerdì. L’affluenza forzata Nella serata di ieri, 26 ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) È arrivatodi votazioni neiparzialmentedai russi. Dallo scorso23 settembre, i residenti di Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia stanno esprimendo la loro volontà, o meno, di entrare a far parte della Federazione russa. O almeno così sostengono i media di Mosca, i quali hanno giàto tra domenica e lunedì la validità di questi. Una dichiarazione fatta ancora prima che le persone terminassero di votare, in quanto l’affluenza avrebbe già superato ampiamente il 50%. La proclamazione deldeipotrebbe arrivare già. L’affluenza forzata Nella serata di ieri, 26 ...

