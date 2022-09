RPLuciana_LuLa : @rosana Cena densa... MaryBru arrasando como sempre. -

Tiscali Notizie

A meno di una settimana dalle elezioni in Brasile, il candidato di sinistra alla presidenza, Luiz Inacioda Silva, stasera incontrerà agli imprenditori del Grupo Esfera Brasil, un think thank sulle politiche economiche del Paese, di cui fanno parte importanti soci come Bradesco, BTG Pactual, ...Addio I miei compagni non me l'hanno 'fatta pagare', ho dovuto cantare e pagare alladi ... Tra punti di forza (come la) e punti deboli (9 gol subiti in 4 amichevoli), ecco cosa va e cosa non ... Lula cena con gli imprenditori, cerca la sponda del mondo affari A meno di una settimana dalle elezioni in Brasile, il candidato di sinistra alla presidenza, Luiz Inacio Lula da Silva, stasera incontrerà a cena gli imprenditori del Grupo Esfera Brasil, un think tha ...