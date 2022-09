“Lui focoso, lei aveva sempre mal di testa”: le ultime rivelazioni di Alex Nuccetelli su Totti-Blasi. E lei lo querela: “Basta bugie” (Di martedì 27 settembre 2022) Le ultime rivelazioni di Alex Nuccetelli su Francesco Totti e Ilary Blasi Ilary Blasi querela Alex Nuccetelli, pr e body builder nonché grande amico di Francesco Totti, che continua a rivelare dettagli sulla coppia, giudicati dalla conduttrice “palesemente false” e “diffamatorie”. A far traboccare la goccia sono state le ultime dichiarazioni di Nuccetelli che nel corso del programma radiofonico Turchesando, in onda su radio Cusano Campus, ha svelato dettagli intimi sulla coppia. “Francesco è molto focoso e caliente – ha affermato Nuccetelli – e una volta, parecchi anni fa, mi fece questa battuta: ‘Ma questa torna da Milano e mi dice ... Leggi su tpi (Di martedì 27 settembre 2022) Ledisu Francescoe IlaryIlary, pr e body builder nonché grande amico di Francesco, che continua a rivelare dettagli sulla coppia, giudicati dalla conduttrice “palesemente false” e “diffamatorie”. A far traboccare la goccia sono state ledichiarazioni diche nel corso del programma radiofonico Turchesando, in onda su radio Cusano Campus, ha svelato dettagli intimi sulla coppia. “Francesco è moltoe caliente – ha affermato– e una volta, parecchi anni fa, mi fece questa battuta: ‘Ma questa torna da Milano e mi dice ...

