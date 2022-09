Luciana Littizzetto, le drammatiche parole della comica: “… un rimorchio di dolore” (Di martedì 27 settembre 2022) Luciana Littizzetto ha deciso di raccontarsi e di condividere con tutti un ricordo che porta nel profondo del suo cuore. Nessuno mai avrebbe immaginato che una donna così allegra e spensierata potesse essere tanto triste nel suo intimo più profondo. Per molti anni Luciana Littizzetto ha diviso la sua vita con Davide Graziano. Quest’ultimo è noto per essere un batterista degli Africa Unite, una band con cui ha collaborato dal 1991 al 2010. Ed è proprio insieme a lui che la Littizzetto ha preso una delle decisioni più importanti della sua vita, ossia quella di allargare la famiglia. Per farlo hanno scelto di prendere in affido due bambini, Jordan e Vanessa. Hanno cercato in ogni modo di coronare il loro sogno di diventare genitori. Purtroppo però i figli non sono ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 27 settembre 2022)ha deciso di raccontarsi e di condividere con tutti un ricordo che porta nel profondo del suo cuore. Nessuno mai avrebbe immaginato che una donna così allegra e spensierata potesse essere tanto triste nel suo intimo più profondo. Per molti anniha diviso la sua vita con Davide Graziano. Quest’ultimo è noto per essere un batterista degli Africa Unite, una band con cui ha collaborato dal 1991 al 2010. Ed è proprio insieme a lui che laha preso una delle decisioni più importantisua vita, ossia quella di allargare la famiglia. Per farlo hanno scelto di prendere in affido due bambini, Jordan e Vanessa. Hanno cercato in ogni modo di coronare il loro sogno di diventare genitori. Purtroppo però i figli non sono ...

NotizieNews2 : 'La malattia l'ha colpita'. Luciana Littizzetto, la confessione a Domenica In - francesco_bigno : Luciana Littizzetto: 'Io sono Luciana' - Che tempo che fa 10/11/2019 - infoitcultura : Luciana Littizzetto, la confessione della tifosa bianconera - sissiisissi2 : RT @GazzettaDelSud: #SabrinaFerilli: «Il treno viaggia in orario». Le reazioni dei vip al trionfo di #GiorgiaMeloni, da Nicola #Piovani a L… - GazzettaDelSud : #SabrinaFerilli: «Il treno viaggia in orario». Le reazioni dei vip al trionfo di #GiorgiaMeloni, da Nicola #Piovani… -