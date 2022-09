Luciana Littizzetto | la confessione | “La malattia ha sbaragliato la nostra famiglia” | cosa sta capitando

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 27 settembre 2022) Siamo abituati a vederein un clima di ironia e divertimento: in quanto comica, il suo ruolo pubblico è sempre stato quello di far ridere gli altri. Alcuni momenti della sua vita sono stati invece molto difficili per lei, che ha dovuto superare difficoltà non indifferenti.e i figli, ecco perché non li ha mai adottati, negli ultimi anni, ha affrontato molti alti e bassi, e questo è noto al grande pubblico che la segue. Si sa ad esempio che fino al 2018 è stata la compagna di Davide Graziano, musicista (bassista degli Africa United) ed ora produttore tv. Si sa che ha adottato due ragazzi presi in affido, Jordan e Vanessa, che ora sono dei giovani adulti e vivono con lei. Di loro lei ha sempre parlato molto, non ...