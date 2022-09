Lo sport di Ursula von der Leyen | Chirico scatenata | gode Giorgia Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 settembre 2022) "Vince il partito di opposizione al governo Draghi e ottiene risultati a due cifre quello che ne ha provocato la caduta. Evidentemente il governo dei migliori, agli italiani, non ha lasciato un'Italia migliore". Il commento, vagamente perfido, alle elezioni politiche è di Annalisa, giornalista ospite di Bruno Vespa a Porta a porta, Nello speciale elettorale di Rai1, lane ha avute per tutti. Si parte ovviamente dalla vincitrice,: "In Italia le donne impegnate in politica hanno spesso un ruolo ancillare, ornamentale. Lasi è conquistata la leadership sul campo. Per l'Italia una premier donna sarebbe una piccola rivoluzione", Di sicuro, sarebbe un messaggio forte per chi, all'estero, la considerava un pericolo per la democrazia: "Von der ...