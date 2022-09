Lo spazio vuoto a sinistra: serve più cultura per arginare il qualunquismo dilagante (Di martedì 27 settembre 2022) Dov'è la sinistra? Verrebbe da pensare, alla luce dell'ultimo responso elettorale, che lo spazio a sinistra sia stato completamente occupato dalle false promesse di benessere, ricchezza, addirittura ... Leggi su globalist (Di martedì 27 settembre 2022) Dov'è la? Verrebbe da pensare, alla luce dell'ultimo responso elettorale, che losia stato completamente occupato dalle false promesse di benessere, ricchezza, addirittura ...

globalistIT : - JacopoBassi2 : RT @ilMaritain: Andrea Lavazza: 'La #neuroetica ha occupato quello spazio che rimaneva vuoto di valutazione, non strettamente scientifica,… - LukeAresman : @matteorenzi Siete troppo innamorati del pd. Siete il dehors del pd. LO spazio vuoto va dalla dx al centro NON a sx! - LukeAresman : @matteorenzi Lascia stare il piddino Calenda che non vi ha portato voti dal cdx per colpa sua. Alleanza con… - ABenassuti : RT @ABenassuti: Se le api costruissero celle isolate, sarebbe conveniente la forma circolare perché usando la stessa quantità di cera avreb… -