Lo sfogo di Portanova | “Sono innocente | non c’è stata alcuna violenza di gruppo”

(Di martedì 27 settembre 2022) Manoloalza la voce e rompe il silenzio. Da un anno e mezzo il calciatore è invischiato in un processo, intentato da una studentessa di 22 anni di Siena che lo accusa di. Sulle pagine del Secolo XIX, il calciatore figlio d’arte, svela: “Èla ragazza che ora mi accusa a cercarmi con un sms esplicito; non c’èdima un rapporto consenziente. Queste accuse mi hanno tolto anche la Nazionale. Il carcere?, sarò assolto. Credo sia arrivato il momento di far sentire la mia voce. Ho preso questa decisione con la mia famiglia e soprattutto con il mio avvocato Bordoni dopo essere stato attaccato dai mass media. Non replicare poteva sembrare vigliacco o come se non avessi nulla da ...

Il calciatore del Genoa Portanova rompe il silenzio e dichiara di essere innocente perché non ha commesso violenza di gruppo.