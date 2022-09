“Lo abbiamo ucciso noi”. Alessio, trovato morto in casa. Coppia fermata, la donna confessa (Di martedì 27 settembre 2022) Omicidio a Marsala, Alessio Titone (60 anni) è stato ucciso ieri mattina. A quanto si apprende l’uomo sarebbe stato ritrovato in un lago di sangue, sul corpo i segni di numerose coltellate. Già da un primo momento sembrava che il delitto fosse nell’ambito di contrasti sullo spaccio di droga. E nel giro di poco la polizia coordinata dalla procura di Marsala guidata da Roberto Piscitello, ha formalizzato il fermo di una Coppia: una 40enne e il compagno un pluripregiudicato appena uscito di prigione. Sembra che la Coppia fosse una vecchia conoscenza di Titone, appartenente agli ambienti della malavita con precedenti per furti, rapine, tentativo di estorsione e spaccio di stupefacenti. Ai due i carabinieri sarebbero arrivati scandagliando le amicizie della vittima e nelle prossime ore potrebbe scattare ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Omicidio a Marsala,Titone (60 anni) è statoieri mattina. A quanto si apprende l’uomo sarebbe stato riin un lago di sangue, sul corpo i segni di numerose coltellate. Già da un primo momento sembrava che il delitto fosse nell’ambito di contrasti sullo spaccio di droga. E nel giro di poco la polizia coordinata dalla procura di Marsala guidata da Roberto Piscitello, ha formalizzato il fermo di una: una 40enne e il compagno un pluripregiudicato appena uscito di prigione. Sembra che lafosse una vecchia conoscenza di Titone, appartenente agli ambienti della malavita con precedenti per furti, rapine, tentativo di estorsione e spaccio di stupefacenti. Ai due i carabinieri sarebbero arrivati scandagliando le amicizie della vittima e nelle prossime ore potrebbe scattare ...

