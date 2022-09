LIVE Italia-Belgio 3-1 volley femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: le azzurre vincono una partita pazza e avanzano (Di martedì 27 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Belgio 20.13: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 20.11: L’Italia ha battuto il Belgio 3-2, ha conquistato il terzo successo consecutivo al Mondiale e questa è la cosa importante. L’appuntamento è per giovedì per la sfida contro il Kenya nella quale Mazzanti farà sicuramente rifiatare alcune titolari 20.09: I numeri: Egonu 31 punti in casa Italia, poi Danesi 16, Bosetti 14 e Sylla 10. Per il Belgio Herbots mattatrice per tre set giocati fantasticamente con 28 punti e bene anche Van Gestel con 13 punti 20.07: Le cattive notizie sono in sostanza tre: Orro, se è questa, non è all’altezza delle migliori alzatrici Mondiali. E’ lei per prima a dover alzare ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI20.13: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 20.11: L’ha battuto il3-2, ha conquistato il terzo successo consecutivo al Mondiale e questa è la cosa importante. L’appuntamento è per giovedì per la sfida contro il Kenya nella quale Mazzanti farà sicuramente rifiatare alcune titolari 20.09: I numeri: Egonu 31 punti in casa, poi Danesi 16, Bosetti 14 e Sylla 10. Per ilHerbots mattatrice per tre set giocati fantasticamente con 28 punti e bene anche Van Gestel con 13 punti 20.07: Le cattive notizie sono in sostanza tre: Orro, se è questa, non è all’altezza delle migliori alzatrici. E’ lei per prima a dover alzare ...

