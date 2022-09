LIVE Italia-Belgio 3-1 volley femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: col cuore ma soffrendo troppo le azzurre vincono il loro terzo match (Di martedì 27 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03: Le notizie buone ci sono dopo il 3-1 soffertissimo dell’Italia contro il Belgio ma non mancano anche quelle meno buone. Partiamo dal bicchiere mezzo pieno: se si vincono partite così difficili giocando così male è possibile che alzando l’asticella si possa davvero puntare in alto 25-9 La chiude la migliore in campo, Anna Danesi in primo tempo! L’Italia vince una partita incredibile 3-1 contro un Belgio che per tre set ha giocato al 150% 24-9 Errore al servizio Italia 24-8 La diagonale stretta di Egonu da zona 2 23-8 L’errore del Belgio in ricostruzione 22-8 La parallela di Pietrini in precarie condizioni di equilibrio di Pietrini da zona 4 21-8 La diagonale lunga di Pietrini da zona ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.03: Le notizie buone ci sono dopo il 3-1 soffertissimo dell’contro ilma non mancano anche quelle meno buone. Partiamo dal bicchiere mezzo pieno: se sipartite così difficili giocando così male è possibile che alzando l’asticella si possa davvero puntare in alto 25-9 La chiude la migliore in campo, Anna Danesi in primo tempo! L’vince una partita incredibile 3-1 contro unche per tre set ha giocato al 150% 24-9 Errore al servizio24-8 La diagonale stretta di Egonu da zona 2 23-8 L’errore delin ricostruzione 22-8 La parallela di Pietrini in precarie condizioni di equilibrio di Pietrini da zona 4 21-8 La diagonale lunga di Pietrini da zona ...

