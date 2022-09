LIVE Italia-Belgio 2-1 volley femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: rimonta epocale delle azzurre nel terzo set, 29-27 (Di martedì 27 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-27 E’ FUORIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII HERBOOOOOOOOOOOOOOTS! CHE SET HA VINTO L’ItaliaAAAAAAAAAA!!! Una rimonta incredibile! Alle azzurre manca la qualità del gioco ma cuore e carattere no! 28-27 Muroooooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii su Herbots 27-27 Errore al servizio Belgio 26-27 La diagonale di Herbots da zona 4 26-26 Invasione Belgio 25-26 Invasione Italia ma Orro sta sbagliando l’impossibile 25-25 Mano out in pipe di Egonu 24-25 La pipe di Herbots 24-24 Egonuuuuuuuuuuu!!! La parallelaaaaaaaaaaa da seconda linea!!! 23-24 La diagonale di Egonu da seconda linea. Adesso palla a Herbots sicuro 22-24 Ace di Bosetti! 21-24 Vincente Egonu in parallela di Egonu da seconda linea Anche ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29-27 E’ FUORIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII HERBOOOOOOOOOOOOOOTS! CHE SET HA VINTO L’AAAAAAAAAA!!! Unaincredibile! Allemanca la qualità del gioco ma cuore e carattere no! 28-27 Muroooooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii su Herbots 27-27 Errore al servizio26-27 La diagonale di Herbots da zona 4 26-26 Invasione25-26 Invasionema Orro sta sbagliando l’impossibile 25-25 Mano out in pipe di Egonu 24-25 La pipe di Herbots 24-24 Egonuuuuuuuuuuu!!! La parallelaaaaaaaaaaa da seconda linea!!! 23-24 La diagonale di Egonu da seconda linea. Adesso palla a Herbots sicuro 22-24 Ace di Bosetti! 21-24 Vincente Egonu in parallela di Egonu da seconda linea Anche ...

