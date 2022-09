LIVE Italia-Belgio 1-1 volley femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: le azzurre pareggiano il conto dopo aver sprecato l’impossibile, 30-28 (Di martedì 27 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-28 Muroooooooooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! E’ una partitaccia, è un’Italia che ne sta combinando di tutti i colori ma è ancora lì, 1-1 29-28 Tocco incredibile di Sylla da zona 4 con la palla già apparentemente dall’altra parte della rete da zona 4 28-28 La pipe di Herbots 28-27 Mano out di Egonu che prova a riprendersi da seconda linea 27-27 La pipe di Herbots 27-26 La chiude Orro con un tocco vincente 26-26 Incredibile savataggio dell’Italia e De Gennaro la mette a terra con un palleggio mentre le belghe esultano. Incredibile! 25-26 Vincente Van avermaet da zona 2 25-25 Ancora out Egonu da seconda linea. Ci sarebbe anche Nwakalor in panchina… 25-24 Mano out di Bosetti che salta da ferma e chiude un’azione ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-28 Muroooooooooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! E’ una partitaccia, è un’che ne sta combinando di tutti i colori ma è ancora lì, 1-1 29-28 Tocco incredibile di Sylla da zona 4 con la palla già apparentemente dall’altra parte della rete da zona 4 28-28 La pipe di Herbots 28-27 Mano out di Egonu che prova a riprendersi da seconda linea 27-27 La pipe di Herbots 27-26 La chiude Orro con un tocco vincente 26-26 Incredibile savataggio dell’e De Gennaro la mette a terra con un palleggio mentre le belghe esultano. Incredibile! 25-26 Vincente Vanmaet da zona 2 25-25 Ancora out Egonu da seconda linea. Ci sarebbe anche Nwakalor in panchina… 25-24 Mano out di Bosetti che salta da ferma e chiude un’azione ...

