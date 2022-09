Lite Luca Elenoire GF Vip | la famiglia di Salatino denuncia la Ferruzzi? Cosa sta succedendo

(Di martedì 27 settembre 2022) In questi giorni c’è stata unamolto accesa traedal GF Vip. I due si sono scontrati duramente sempre a causa dei fraintendimenti che ci sono stati nei primi giorni di reality show. L’influencer è convinta chele abbia dato modo di credere che tra loro potesse esserci L'articolo proviene da KontroKultura.

simonabastiani : La lite Salatino-Ferruzzi finisce a tarallucci e vino, Sonia asfaltatrice feroce, sei i nominati. E' nato l'amore… - infoitcultura : GFVip, Elenoire torna da Luca Salatino dopo la lite - alwspotterhead : Il fatto che vogliate la lite in puntata tra Ele e Luca la dice lunga su quanto vi importi del secondo. Era solo pe… - SiSonoI60285986 : L'incontro Luca, Soraia ed Elenoire pronto a replicare la storica lite tra la De Lellis, Damante e Asia 'Prendi la… - maxxdado : Voglio vedere se stasera Elenoire e Luca hanno fatto pace … che hanno fracassato i coglioni tutta la settimana con… -

Grande Fratello Vip, diretta terza puntata: Soraia nella casa per difendere il fidanzatoSalatino da Elenoire Ferruzzi Tra Elenoire ec'è stato uno scontro molto acceso, la prima vera...... la fidanzata diSalatino, il conduttore ha chiesto a Charlie Gnocchi delle delucidazioni sullache ha avuto con Giovanni Ciacci sulla questione delle pulizie. Il concorrente conosciuto per ...BOLOGNA – Sotto gli occhi delle telecamere si ride, si scherza ma si litiga anche: nella casa del Grande fratello Vip in queste ore è scoppiata infatti una accesa lite tra due inquilini, Elenoire… Leg ...Dopo la sfuriata di gelosia di Elenoire nei confronti di Luca Salatino, la Ferruzzi ha perso consensi sui social. Durante la diretta di lunedì 26 settembre, a fare chiarezza ci ha ...