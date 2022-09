L’Italia può sorridere anche se depressa per il Mondiale: è squadra vera, ora le Final Four. Donnarumma, parate folli! | Primapagina (Di martedì 27 settembre 2022) 2022-09-26 23:35:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Si può addolcire il fiele? Si può sorridere quando uno è depresso? Si può rispondere, a chi ci sfotte perché siamo fuori dal Mondiale, che siamo comunque campioni d’Europa e di nuovo nelle Finali di Nations League in Olanda? La nostra risposta è sì. Certo, non ci basta, non ci può bastare, dopo questa brillante (seppur sofferta) vittoria di Budapest, inizieranno i mesi bui, quelli con le altre nazionali in Qatar e noi a giocare le amichevoli con l’Albania. Ma ora dobbiamo prendere il meglio e il meglio sono due successi di fila, in due stadi che portano il nome di Beppino Meazza e Ferenc Puskas, una in casa con l’Inghilterra che abbiamo fatto retrocedere nella Lega B della Nations e l’altra in trasferta con l’Ungheria di ... Leggi su justcalcio (Di martedì 27 settembre 2022) 2022-09-26 23:35:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Si può addolcire il fiele? Si puòquando uno è depresso? Si può rispondere, a chi ci sfotte perché siamo fuori dal, che siamo comunque campioni d’Europa e di nuovo nellei di Nations League in Olanda? La nostra risposta è sì. Certo, non ci basta, non ci può bastare, dopo questa brillante (seppur sofferta) vittoria di Budapest, inizieranno i mesi bui, quelli con le altre nazionali in Qatar e noi a giocare le amichevoli con l’Albania. Ma ora dobbiamo prendere il meglio e il meglio sono due successi di fila, in due stadi che portano il nome di Beppino Meazza e Ferenc Puskas, una in casa con l’Inghilterra che abbiamo fatto retrocedere nella Lega B della Nations e l’altra in trasferta con l’Ungheria di ...

