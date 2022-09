L' Inter sì che ama l' Italia | così il blocco nerazzurro fa felice Mancini

AntoVitiello : #Milan e #Inter oggi ribadiscono la volontà di costruire insieme il nuovo stadio a #Milano, a poche ore dall'inizio… - OfficialASRoma : ?? TOTTI 10+ ?? ?? Oggi parte una serie di 13 video che vede come protagonisti i gol dello storico capitano gialloros… - simofons : Durante la trasmissione di Mentana qualcuno chiede a Ignazio La Russa del saluto romano del fratello, lui lo parago… - Inter_Scout : RT @FootballReprt: CHE GOL DI GIOVANNI FABBIAN (2003)!!! CHE BEL ASSIST DI CRISTIAN VOLPATO (2003)!!! #ItaliaSvizzera #Under20 https://t.c… - javigoles14 : RT @OfficialASRoma: ?? TOTTI 10+ ?? ?? Oggi parte una serie di 13 video che vede come protagonisti i gol dello storico capitano giallorosso.… -

Il futuro di Milan Skriniar è sempre in bilico. Il contratto del difensore slovacco con l'scadrà a fine stagione e passi avanti sul rinnovo non ne sono stati fatti. Tantoil giocatore potrebbe lasciare già a gennaio , in direzione Paris Saint - Germain . I nerazzurri stanno così ...Tra quelligià la amano ci sono i rappresentanti della sua ex squadra, l'. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...Abraham-Chelsea – La Roma di Mourinho è pronta per riprendere dopo la sosta nazionale, subito big-match contro l’Inter a San Siro. Nelle ultime ore circola una voce di mercato come anticipazione di qu ...Le ultime di calciomercato sui nerazzurri hanno come protagonista un terzino il cui addio potrebbe essere stato solo rimandato a gennaio ...