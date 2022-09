Liliana Segre presiederà la prima seduta del Senato in attesa del nuovo Parlamento, Rosato la Camera (Di martedì 27 settembre 2022) La prossima seduta del nuovo Senato sarà presieduta da Liliana Segre. Un ruolo provvisorio che chiamerà la senatrice a vita a ricoprire la carica di presidente di una delle due Camere fino all’insediamento del nuovo assetto di governo. E’ già partito il countdown per la prima seduta del nuovo Parlamento: l’appuntamento è fissato per il 13 ottobre, ma già dal 10 deputati e Senatori, soprattutto quelli eletti per la prima volta, varcheranno i portoni dei due palazzi per l’adempimento delle incombenze burocratiche: dalla foto per il tesserino parlamentare all’assegnazione dell’account personale e della mail. Liliana Segre presiederà la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 settembre 2022) La prossimadelsarà presieduta da. Un ruolo provvisorio che chiamerà la senatrice a vita a ricoprire la carica di presidente di una delle due Camere fino all’insediamento delassetto di governo. E’ già partito il countdown per ladel: l’appuntamento è fissato per il 13 ottobre, ma già dal 10 deputati eri, soprattutto quelli eletti per lavolta, varcheranno i portoni dei due palazzi per l’adempimento delle incombenze burocratiche: dalla foto per il tesserino parlamentare all’assegnazione dell’account personale e della mail.la ...

