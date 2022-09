Liliana Segre aprirà la nuova legislatura targata Meloni

(Di martedì 27 settembre 2022) ROMA – Le porte del nuovo Parlamento frutto del risultato delle elezioni del 25 settembre si apriranno il 13 ottobre. In attesa di conoscere chi saranno gli eletti i regolamenti di Camera e Senato fissano alcune regole sui primi adepimenti. A presiedere la prima seduta del Senato a maggioranza di centrodestra sarà(a meno di un’indisponibilità della senatrice a vita al momento non comunicata alla presidenza) in quanto membro più anziano di quella camera., superstite dell’Olocausto e testimone attiva della Shoah italiana, durante la campagna elettorale aveva invitato la leader di Fdi, Giorgia, a “togliere la fiamma dal logo del suo partito”. A Montecitorio invece toccherà a Ettore Rosato, esponente della lista Azione-Italia viva-Calenda, che arrivando oggi alla Camera si dice sicuro della sua ...

