Liga, Atletico Madrid cerca l’accordo con il Barcellona per il riscatto di Griezmann (Di martedì 27 settembre 2022) Continua la querelle relativa alla questione di Antoine Griezmann. Il francese finora è stato usato con il contagocce da parte del Cholo Simeone, a causa del riscatto obbLigatorio fissato a 40 milioni che sarebbe scattato con il 50% delle presenze. Secondo quanto riporta “Marca”, l’Atletico Madrid e il Barcellona non vorrebbero portare il caso il tribunale e starebbero cercando una soluzione consensuale. A Madrid avrebbero dato la disponibilità a riscattare sì il francese ma per una cifra inferiore, attorno ai 20-25 milioni di euro, ma servirà anche uno sconto sull’ingaggio del calciatore. Griezmann, quando ha deciso di tornare, ha accettato di ridursi l’ingaggio da 16 a 12 milioni di euro netti, poi diventati sei. Ma per le casse ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Continua la querelle relativa alla questione di Antoine. Il francese finora è stato usato con il contagocce da parte del Cholo Simeone, a causa delobbtorio fissato a 40 milioni che sarebbe scattato con il 50% delle presenze. Secondo quanto riporta “Marca”, l’e ilnon vorrebbero portare il caso il tribunale e starebberondo una soluzione consensuale. Aavrebbero dato la disponibilità a riscattare sì il francese ma per una cifra inferiore, attorno ai 20-25 milioni di euro, ma servirà anche uno sconto sull’ingaggio del calciatore., quando ha deciso di tornare, ha accettato di ridursi l’ingaggio da 16 a 12 milioni di euro netti, poi diventati sei. Ma per le casse ...

