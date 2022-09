"Letta hasta la sconfitta siempre". E Striscia consegna il tapiro al Pd

Il Foglio

"Venite signori del PD che avete fatto di tutto per far vincere Giorgia Meloni" e "la sconfitta siempre!", ha urlato invano Staffelli davanti alla sede deserta del PD, ribattezzato "...La sagoma di, cartonata, è lasciata al buio. Un fotografo: 'Vabbè , risparmiare ma un ... Si esorcizza il risultato così : 'la non Victoria , siempre'. C'è una bellissima allegria di ... Al Nazareno il Pd si nasconde dietro la scaramanzia. Ma si teme il naufragio Sconfitta bruciante per il Pd e Striscia la notizia alla sua prima puntata della stagione prova a portare il tapiro d'oro al Nazareno ...Nella sede del partito non si vedono deputati e senatori. E anche Letta non c'è ancora. Quando arriva " Eh, aspettiamo…”, dicono gli addetti ai lavori del partito. Michele Bellini, capo staff del seg ...