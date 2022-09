L’emozione di Francesco Moser a Storie Italiane e le parole sull’ex moglie (Di martedì 27 settembre 2022) Ospite a Storie Italiane Francesco Moser si è lasciato andare alle emozioni parlando della madre e dell’ex moglie. Emozioni impossibili da trattenere quando ascolta un audio di tanti anni fa, è la voce di sua madre, si commuove, ancora oggi dopo tanti anni le emozioni restano le stesse. Francesco Moser non era ancora il campione di ciclismo che poi tutti avrebbero conosciuto e la sua mamma alla vigilia della vittoria raccontava che era un ottimo contadino, che c’era il fieno da raccogliere, sapeva di perderlo nei campi. Le lacrime di Moser sono la dimostrazione dell’amore di un figlio per la propria mamma. “Lei passava gran parte del suo tempo in chiesa, andava tre volte al giorno in chiesa e dovevamo andarci anche noi”. Racconta che è rimasto a casa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 settembre 2022) Ospite asi è lasciato andare alle emozioni parlando della madre e dell’ex. Emozioni impossibili da trattenere quando ascolta un audio di tanti anni fa, è la voce di sua madre, si commuove, ancora oggi dopo tanti anni le emozioni restano le stesse.non era ancora il campione di ciclismo che poi tutti avrebbero conosciuto e la sua mamma alla vigilia della vittoria raccontava che era un ottimo contadino, che c’era il fieno da raccogliere, sapeva di perderlo nei campi. Le lacrime disono la dimostrazione dell’amore di un figlio per la propria mamma. “Lei passava gran parte del suo tempo in chiesa, andava tre volte al giorno in chiesa e dovevamo andarci anche noi”. Racconta che è rimasto a casa ...

GiulianoBandel1 : RT @BBeltrame_G: Un'emozione fortissima, difficile da descrivere. L'assemblea di Confindustria di oggi si è tenuta nell'Aula Paolo VI in Va… - SimonaVentura17 : @charliecarla Si sapeva, un successo annunciato, troppa ignoranza in Italia e la cosa peggiore di tutte stanotte so… - Francesco_92_PT : L'emozione e l'entusiasmo con cui seguirò gli exit poll e le proiezioni di voto questa sera #elezioni2022 - Alan_St_Saens : @intuslegens Il solo vedere l'emozione e fervore di Francesco con Vespa ha dimostrato la sua anima - StigmabaseE : [AM] «Noi, Lgbt cristiani da papa Francesco» - Avvenire: L'emozione di un incontro. Due giovani hanno regalato al p… -

La staffetta della legalità della Fai - Cisl arriva a Lamezia Terme ... il 28 farà tappa a Roma per essere benedetta da Papa Francesco , ... L'ulivo ieri ha oltrepassato lo Stretto ed è stato preso in ... "È una bella emozione essere protagonisti in questa storica staffetta ... Volley, Bovolenta e Orioli aggiungono medaglie all'estate ravennate ...compiuto una grandissima impresa e provo una forte emozione. ... è perché tutta la squadra e l'intero staff mi hanno messo nelle ... Francesco Comparoni e Alberto Pol, che avevano conquistato nell'estate ... GravinaLife ... il 28 farà tappa a Roma per essere benedetta da Papa, ...'ulivo ieri ha oltrepassato lo Stretto ed è stato preso in ... "È una bellaessere protagonisti in questa storica staffetta ......compiuto una grandissima impresa e provo una forte. ... è perché tutta la squadra e'intero staff mi hanno messo nelle ...Comparoni e Alberto Pol, che avevano conquistato nell'estate ... Grande emozione per la visita di Papa Francesco