L’elenco di nomi e numeri di telefono che Saman Abbas aveva inviato al fidanzato tre mesi prima di essere uccisa: «Loro potrebbero farmi del male» (Di martedì 27 settembre 2022) Tre mesi prima di morire Saman Abbas, la 18enne pachistana presumibilmente uccisa dallo zio e da due cugini con la complicità dei genitori nella notte del 30 aprile 2021, già temeva per la sua incolumità. Il 4 febbraio 2021, infatti, inviò al fidanzato un elenco di nomi e numeri di telefono dei familiari che temeva potessero farle del male. Tra i citati ci sono proprio i cinque parenti rinviati a giudizio per il suo omicidio: i genitori, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen – latitanti in Pakistan dal giorno seguente alla scomparsa della figlia – lo zio Danish Hasnain, considerato l’esecutore materiale del delitto e i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, arrestati insieme a Danish dopo un tentativo di ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) Tredi morire, la 18enne pachistana presumibilmentedallo zio e da due cugini con la complicità dei genitori nella notte del 30 aprile 2021, già temeva per la sua incolumità. Il 4 febbraio 2021, infatti, inviò alun elenco dididei familiari che temeva potessero farle del. Tra i citati ci sono proprio i cinque parenti rinviati a giudizio per il suo omicidio: i genitori, Shabbare Nazia Shaheen – latitanti in Pakistan dal giorno seguente alla scomparsa della figlia – lo zio Danish Hasnain, considerato l’esecutore materiale del delitto e i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, arrestati insieme a Danish dopo un tentativo di ...

