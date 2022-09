Lega nel caos, Maroni contro Salvini. Bossi: "Ascoltate il Nord" (Di martedì 27 settembre 2022) Il Senatur, che dopo 35 anni resterà fuori dal Parlamento, striglia il Carroccio: "Il popolo del Nord esprime un messaggio chiaro ed inequivocabile che non può non essere ascoltato" Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 settembre 2022) Il Senatur, che dopo 35 anni resterà fuori dal Parlamento, striglia il Carroccio: "Il popolo delesprime un messaggio chiaro ed inequivocabile che non può non essere ascoltato"

