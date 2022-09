Lega, Molinari dopo il Consiglio federale coi big del partito: “Per Salvini vogliamo un ministero di peso. Il Nord? Lo abbiamo sempre ascoltato” (Di martedì 27 settembre 2022) “La richiesta della Lega è un ministero di peso per Salvini”. Lo ha detto il leghista Riccardo Molinari all’uscita dal Consiglio federale a Milano. Un avviso per la Meloni? “No, un’ovvia richiesta visto che siamo il secondo partito della coalizione” risponde Molinari che poi però, alla domanda su che cosa succederà in caso di rifiuto, risponde così: “Credo che convenga a tutti che venga esaudita”. L’ex capogruppo alla Camera del Carroccio è stato l’unico “big” a parlare al termine della riunione. Un confronto “costruttivo” durato però quasi quattro ore durante il quale, secondo una nota della Lega, è emerso il “rammarico per la percentuale raggiunta” e la “soddisfazione per i 95 parlamentari eletti”. L’eco della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) “La richiesta dellaè undiper”. Lo ha detto il leghista Riccardoall’uscita dala Milano. Un avviso per la Meloni? “No, un’ovvia richiesta visto che siamo il secondodella coalizione” rispondeche poi però, alla domanda su che cosa succederà in caso di rifiuto, risponde così: “Credo che convenga a tutti che venga esaudita”. L’ex capogruppo alla Camera del Carroccio è stato l’unico “big” a parlare al termine della riunione. Un confronto “costruttivo” durato però quasi quattro ore durante il quale, secondo una nota della, è emerso il “rammarico per la percentuale raggiunta” e la “soddisfazione per i 95 parlamentari eletti”. L’eco della ...

