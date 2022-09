Lega | Maroni | ' Congresso straordinario per eleggere un nuovo segretario'

ilfoglio_it : Salvini? È ora di un nuovo leader per la Lega, dice Roberto Maroni. Ecco Barbari Foglianti, la sua rubrica sul Fogl… - martinoloiacono : Maroni, sul Foglio, scrive che saprebbe chi eleggere come nuovo segretario. Parole pesanti, considerato che Maroni… - cirillo1995 : #elezioniPolitiche2022 Roberto #Maroni: '#Salvini? È ora di un nuovo leader per la #Lega' @ultimora_pol - RobertoSignore7 : RT @ultimora_pol: #elezioniPolitiche2022 Roberto #Maroni: '#Salvini? È ora di un nuovo leader per la #Lega' @ultimora_pol - MenoStato : RT @ultimora_pol: #elezioniPolitiche2022 Roberto #Maroni: '#Salvini? È ora di un nuovo leader per la #Lega' @ultimora_pol -

Formiche.net

Matteo Bianchi, vicino a Giancarlo Giorgetti, che è stato segretario provinciale dellaa ...dell'orgoglio padano a Bergamo in cui Umberto Bossi venne umiliato dai barbari sognanti di Bobo...il Carroccio ha preso il 13% in Lombardia è stato quando Robertofu eletto Governatore e contestualmente si votò anche per le Politiche (2013). A livello nazionale, per il Parlamento, la... La Lega lombarda tuona contro Salvini. I post di Grimoldi e Volpi Roma, 27 set (Adnkronos) – “Ora si parla di un congresso straordinario della Lega. Ci vuole. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma per adesso non faccio nomi”. Lo scrive Roberto Maroni in u ...Equilibrio ribaltato nel centrodestra in Lombardia, ormai ex roccaforte della Lega. Il giorno dopo le urne Fratelli d’Italia chiede un tavolo per decidere chi sarà il candidato alle Regionali, ma Matt ...