Lega, inizia la resa dei conti dopo la débâcle. Maroni: "Ci vuole un nuovo segretario, ho un nome ma non lo faccio". E si parla di congresso (Di martedì 27 settembre 2022) I malumori della fronda nordista per lo scarso risultato della Lega di Matteo Salvini iniziano a venire a galla in modo prepotente. E l'umiliazione elettorale di Umberto Bossi – il cui seggio da capolista a Varese non è scattato a causa della débâcle – rischia di fare da casus belli per l'innesco della resa dei conti all'interno del partito. A farsene portavoce è l'ex ministro ed ex segretario Roberto Maroni in un contributo pubblicato sul Foglio: "Il congresso straordinario della Lega ci vuole. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma, per adesso, non faccio nomi. Stay tuned". Il profilo più immediato è quello del governatore veneto Luca Zaia, che ieri ha ...

