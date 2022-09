Lega, il consiglio federale: “Piena fiducia a Salvini, per lui un ministero di peso nel governo”. Ipotesi vicepremier insieme a Tajani. Il leader: “Bossi sia senatore a vita” (Di martedì 27 settembre 2022) Gentiloni: «Il governo onori gli impegni sul Pnrr». Bonino chiede il riconteggio dei voti. Bettini seppellisce la linea di Letta: «Il Pd ha bisogno di un tagliando» Leggi su lastampa (Di martedì 27 settembre 2022) Gentiloni: «Ilonori gli impegni sul Pnrr». Bonino chiede il riconteggio dei voti. Bettini seppellisce la linea di Letta: «Il Pd ha bisogno di un tagliando»

ilfoglio_it : Una cosa certa, e due assai probabili: 1. La sinistra non era mai andata così male dal 1948 a oggi 2. Salvini potre… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | 'La Lega sarà parte fondamentale del governo di centrodestra'. E' quanto sottolinea in una nota il… - sole24ore : ?? #Elezioni ultime notizie. #Pnrr, #FdI: valutiamo modifiche. Sul nuovo governo vertice #Meloni - #Tajani. ? Tutti… - fenice_risorta : RT @OGiannino: Ahah scusate ma rido come quando leggo sui giornali del “processo a Salvini”… rido di gusto. Perché è tutto scontato, organi… - dragonicola : RT @OGiannino: Ahah scusate ma rido come quando leggo sui giornali del “processo a Salvini”… rido di gusto. Perché è tutto scontato, organi… -