Lega, il consiglio federale: "Piena fiducia a Salvini, per lui un ministero di peso nel governo". Ipotesi vicepremier insieme a Tajani. Alla Meloni le congratulazioni di Zelensky (Di martedì 27 settembre 2022) Gentiloni: «Il governo onori gli impegni sul Pnrr». Bonino chiede il riconteggio dei voti. Bettini seppellisce la linea di Letta: «Il Pd ha bisogno di un tagliando»

