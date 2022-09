Lega, dopo la débâcle inizia la resa dei conti. Maroni: “Ci vuole un nuovo segretario, ho un nome ma non lo faccio”. E si parla di congresso (Di martedì 27 settembre 2022) I malumori della fronda nordista per lo scarso risultato della Lega di Matteo Salvini iniziano a venire a galla in modo prepotente. E l’umiliazione elettorale di Umberto Bossi – il cui seggio da capolista a Varese non è scattato a causa della débâcle – rischia di fare da casus belli per l’innesco della resa dei conti all’interno del partito. A farsene portavoce è l’ex ministro ed ex segretario Roberto Maroni in un contributo pubblicato sul Foglio: “Il congresso straordinario della Lega ci vuole. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma, per adesso, non faccio nomi. Stay tuned”. Il profilo più immediato è quello del governatore veneto Luca Zaia, che ieri ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) I malumori della fronda nordista per lo scarso risultato delladi Matteo Salvinino a venire a galla in modo prepotente. E l’umiliazione elettorale di Umberto Bossi – il cui seggio da capolista a Varese non è scattato a causa della– rischia di fare da casus belli per l’innesco delladeiall’interno del partito. A farsene portavoce è l’ex ministro ed exRobertoin un contributo pubblicato sul Foglio: “Ilstraordinario dellaci. Io saprei chi eleggere come. Ma, per adesso, nonnomi. Stay tuned”. Il profilo più immediato è quello del governatore veneto Luca Zaia, che ieri ha ...

