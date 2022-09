PaolilloLuca : Le «sorprese» di Zaluzhny, il generale che ha inventato la resistenza ucraina - Luxgraph : Le «sorprese» di Zaluzhny, il generale che ha inventato la resistenza ucraina #corriere #news #2022 #italy #world… - MESSI86 : RT @Corriere: Le «sorprese» di Zaluzhny, il generale che ha inventato la resistenza ucraina - Giacinto_Bruno : RT @Corriere: Le «sorprese» di Zaluzhny, il generale che ha inventato la resistenza ucraina - Corriere : Le «sorprese» di Zaluzhny, il generale che ha inventato la resistenza ucraina -

Corriere della Sera

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta Nato nel 1973 in una guarnigione militare nel nord dell'Ucraina,fa parte di una generazione di alti ufficiali cresciuti in Unione ...... Valeriy, e il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, hanno avuto un ...esposto le necessità del nostro esercito per poter vincere sulla Russia e anche discusso future... Le «sorprese» di Zaluzhny, il generale che ha inventato la resistenza ucraina Cresciuto in Unione Sovietica, ammiratore del capo di Stato maggiore russo Gerasimov, è stato scelto da Zelensky nel 2021 e ha trasformato l’esercito di Kiev ...