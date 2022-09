Le reazioni dei vip alla vittoria di Meloni alle elezioni, Damiano dei Maneskin: “Brutto giorno per l’Italia”. Ferilli: “Il treno viaggia in orario” (Di martedì 27 settembre 2022) Da Damiano dei Maneskin a Sabrina Ferilli, passando per Renato Zero e Alessandro Gassmann. Sono tanti gli artisti che si sono schierati e hanno commentato – criticando – la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni. Un successo per Fratelli d’Italia, con il 26% delle preferenze, che con ogni probabilità porterà la sua leader a diventare la prima presidente del Consiglio donna del nostro Paese. Eppure il trionfo di un partito di destra e sovranista ha fatto storcere il naso a molti. Tra i primi a commentare c’è il frontman dei Maneskin, Damiano David, che nelle storie del proprio profilo Instagram ha postato la prima pagina di Repubblica, scrivendo “Oggi è un giorno triste per il mio Paese”. Ha fatto il giro dei social ... Leggi su tpi (Di martedì 27 settembre 2022) Dadeia Sabrina, passando per Renato Zero e Alessandro Gassmann. Sono tanti gli artisti che si sono schierati e hanno commentato – criticando – ladi Giorgia. Un successo per Fratelli d’Italia, con il 26% delle preferenze, che con ogni probabilità porterà la sua leader a diventare la prima presidente del Consiglio donna del nostro Paese. Eppure il trionfo di un partito di destra e sovranista ha fatto storcere il naso a molti. Tra i primi a commentare c’è il frontman deiDavid, che nelle storie del proprio profilo Instagram ha postato la prima pagina di Repubblica, scrivendo “Oggi è untriste per il mio Paese”. Ha fatto il giro dei social ...

