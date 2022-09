Le ong già minacciano il governo Meloni: "Manderemo presto una nuova nave" (Di martedì 27 settembre 2022) Una nuova nave di soccorso si aggiungerà presto alla flotta civile nel Mediterraneo centrale. Il nuovo governo non si è ancora formato in Italia ma le ong hanno già iniziato a far sentire la loro voce di opposizione dopo la vittoria del centrodestra. Ad annunciarlo è Sea Watch presentando la nuova Sea Watch 5 che nascerà dalla trasformazione della Ocean Don, attualmente ancorata in Norvegia, in «una nave più veloce e capiente». «Questo significa che potremo soccorrere più persone e farlo più velocemente, che potremo salvare più vite», spiegano dall'ong che si prepara a scrivere «un nuovo capitolo della solidarietà con migranti e rifugiati». Il processo di trasformazione della Ocean Don in una nave di ricerca e soccorso, però, è «lungo e costoso», spiegano gli ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Unadi soccorso si aggiungeràalla flotta civile nel Mediterraneo centrale. Il nuovonon si è ancora formato in Italia ma le ong hanno già iniziato a far sentire la loro voce di opposizione dopo la vittoria del centrodestra. Ad annunciarlo è Sea Watch presentando laSea Watch 5 che nascerà dalla trasformazione della Ocean Don, attualmente ancorata in Norvegia, in «unapiù veloce e capiente». «Questo significa che potremo soccorrere più persone e farlo più velocemente, che potremo salvare più vite», spiegano dall'ong che si prepara a scrivere «un nuovo capitolo della solidarietà con migranti e rifugiati». Il processo di trasformazione della Ocean Don in unadi ricerca e soccorso, però, è «lungo e costoso», spiegano gli ...

