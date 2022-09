Le Nazioni Unite verso un patto sul clima per l'aviazione (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) - Avviati per iniziativa delle Nazioni Unite colloqui globali per trovare un accordo sulla riduzione delle emissioni del trasporto aereo. Le compagnie aeree producono il 2-3% delle emissioni totali, ma circa il 12% delle emissioni del settore dei trasporti, una percentuale destinata ad aumentare man mano che altri mezzi passeranno ad alternative come l'elettricità. Una riunione preparatoria dell'ICAO (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile) tenutasi a luglio ha gettato le basi per un obiettivo di zero emissioni nette per il 2050. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) - Avviati per iniziativa dellecolloqui globali per trovare un accordo sulla riduzione delle emissioni del trasporto aereo. Le compagnie aeree producono il 2-3% delle emissioni totali, ma circa il 12% delle emissioni del settore dei trasporti, una percentuale destinata ad aumentare man mano che altri mezzi passeranno ad alternative come l'elettricità. Una riunione preparatoria dell'ICAO (Organizzazione internazionale dell'civile) tenutasi a luglio ha gettato le basi per un obiettivo di zero emissioni nette per il 2050.

