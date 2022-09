L’agenda per il nuovo Governo? C’è già, è quella dettata dal buon senso (Di martedì 27 settembre 2022) Finiti gli scrutini, è stata questione di minuti prima che gli schieramenti in campo, per bocca dei loro leaders, dessero il via alle dichiarazioni trionfalistiche quelli che hanno vinto e alle spiegazioni con arzigogoli incredibili per giustificare la sconfitta quelli che hanno perso. Per non dire della quantità di parole vomitate dai commentatori di professione che, il più delle volte, hanno una validità equivale alla disputa annosa sul sesso degli angeli. A questo punto interessa solo che il treno Italia (diverso da quello quasi omonimo, nb!) riparta, cercando di recuperare il tempo perduto. Facendo in in modo di non perderne ancora nel vano tentativo di stabilire se sia nato prima l’uovo o la gallina. Il parco mondo, il condominio Europa e l’appartamento Italia stanno bruciando con violenza sempre maggiore e sarebbe oltremodo dannoso, oltre che sterile, blaterare sui se è sui ma. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 settembre 2022) Finiti gli scrutini, è stata questione di minuti prima che gli schieramenti in campo, per bocca dei loro leaders, dessero il via alle dichiarazioni trionfalistiche quelli che hanno vinto e alle spiegazioni con arzigogoli incredibili per giustificare la sconfitta quelli che hanno perso. Per non dire della quantità di parole vomitate dai commentatori di professione che, il più delle volte, hanno una validità equivale alla disputa annosa sul sesso degli angeli. A questo punto interessa solo che il treno Italia (diverso da quello quasi omonimo, nb!) riparta, cercando di recuperare il tempo perduto. Facendo in in modo di non perderne ancora nel vano tentativo di stabilire se sia nato prima l’uovo o la gallina. Il parco mondo, il condominio Europa e l’appartamento Italia stanno bruciando con violenza sempre maggiore e sarebbe oltremodo dannoso, oltre che sterile, blaterare sui se è sui ma. ...

